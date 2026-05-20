Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спасибо за всё, легенда». «Арис» обратился к Кокорину после новости об уходе

«Спасибо за всё, легенда». «Арис» обратился к Кокорину после новости об уходе
Комментарии

Футбольный клуб «Арис» обратился к российскому форварду Александру Кокорину со словами благодарности после новости об уходе из клуба.

«Благодаря Александру о клубе узнали гораздо больше людей – особенно тех, кто говорит с нами на одном языке. Многие из них стали нашими болельщиками. И даже в последующие годы мы будем видеть его фамилию на спинах болельщиков – на стадионе и в разных уголках Европы.

Спасибо за всё, легенда. Ты навсегда останешься важной частью нашей 95-летней истории», — написала клубная пресс-служба в соцсетях.

Форвард выступал за «Арис» с 2022 года. В нынешнем сезоне Кокорин провёл за клуб 22 матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Материалы по теме
Официально
Александр Кокорин покидает «Арис»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android