«Спасибо за всё, легенда». «Арис» обратился к Кокорину после новости об уходе

Футбольный клуб «Арис» обратился к российскому форварду Александру Кокорину со словами благодарности после новости об уходе из клуба.

«Благодаря Александру о клубе узнали гораздо больше людей – особенно тех, кто говорит с нами на одном языке. Многие из них стали нашими болельщиками. И даже в последующие годы мы будем видеть его фамилию на спинах болельщиков – на стадионе и в разных уголках Европы.

Спасибо за всё, легенда. Ты навсегда останешься важной частью нашей 95-летней истории», — написала клубная пресс-служба в соцсетях.

Форвард выступал за «Арис» с 2022 года. В нынешнем сезоне Кокорин провёл за клуб 22 матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.