Федорищев подвёл итоги сезона для «Крыльев» и высказался о перестановках в руководстве

Губернатор самарской области Вячеслав Федорищев подвёл итоги сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги, а также прокомментировал изменения в руководстве «Крыльев Советов». Ранее новым председателем совета директоров самарцев был избран представитель попечительского совета женской команды Максим Симонов.

«Встретился с руководством футбольного клуба «Крылья Советов». Подвели итоги сезона, обсудили кадровые решения и дальнейшие планы. Сезон сложился для «Крыльев» очень непросто. На заключительном отрезке чемпионата наша команда показала настоящий характер и яркую игру, которая порадовала болельщиков и позволила одержать победы над лидерами РПЛ.

Ещё один кадровый вопрос — новый председатель совета директоров ФК «Крылья Советов». Ранее занимавший эту должность Дмитрий Яковлев покинул пост врио заместителя губернатора, и также уйдет из руководства клуба. Предложил выдвинуть свою кандидатуру Максиму Симонову, председателю областной федерации футбола. Для самарского футбола он человек известный, многое сделал и делает для его развития.

В ближайшее время менеджменту «Крыльев» предстоит многое решить для подготовки к новому сезону, формирования состава. Регион и спонсоры окажут клубу необходимую поддержку, чтобы у нашей любимой команды были все условия для борьбы за высокие позиции. Только «Крылья», только победа!» — написал Федорищев во «ВКонтакте».