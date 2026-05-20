Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
Федорищев подвёл итоги сезона для «Крыльев» и высказался о перестановках в руководстве

Губернатор самарской области Вячеслав Федорищев подвёл итоги сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги, а также прокомментировал изменения в руководстве «Крыльев Советов». Ранее новым председателем совета директоров самарцев был избран представитель попечительского совета женской команды Максим Симонов.

«Встретился с руководством футбольного клуба «Крылья Советов». Подвели итоги сезона, обсудили кадровые решения и дальнейшие планы. Сезон сложился для «Крыльев» очень непросто. На заключительном отрезке чемпионата наша команда показала настоящий характер и яркую игру, которая порадовала болельщиков и позволила одержать победы над лидерами РПЛ.

Ещё один кадровый вопрос — новый председатель совета директоров ФК «Крылья Советов». Ранее занимавший эту должность Дмитрий Яковлев покинул пост врио заместителя губернатора, и также уйдет из руководства клуба. Предложил выдвинуть свою кандидатуру Максиму Симонову, председателю областной федерации футбола. Для самарского футбола он человек известный, многое сделал и делает для его развития.

В ближайшее время менеджменту «Крыльев» предстоит многое решить для подготовки к новому сезону, формирования состава. Регион и спонсоры окажут клубу необходимую поддержку, чтобы у нашей любимой команды были все условия для борьбы за высокие позиции. Только «Крылья», только победа!» — написал Федорищев во «ВКонтакте».

«Крылья» разнесли «Акрон» четырьмя голами! И отправили его в стыки, а Тедеева — в отставку
