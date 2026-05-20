«Урал» — «Динамо» Мх: стартовые составы команд на переходный матч

Сегодня, 20 мая, состоится первый VK Видео переходный матч, в котором встретятся екатеринбургский «Урал» и махачкалинское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым (Москва). Начало игры — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Урал»: Селихов, Малькевич, Итало, Бегич, Мамин, Сунгатулин, Лео, Ишков, Богомольский, Железнов, Секулич.

«Динамо» Махачкала: Карабашев, Табидзе, Алибеков, Ахмедов, Аззи, Сундуков, Мубарик, Мрезиг, Джабраилов, Миро, Агаларов.

«Динамо» заняло 14-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. «Урал» стал третьим в Лиге Pari. Ответный матч пройдёт в Махачкале в субботу, 23 мая. В другой паре сыграют волгоградский «Ротор» и тольяттинский «Акрон».