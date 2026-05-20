«Ахмат» раскрыл планы на летнее межсезонье

Грозненский «Ахмат» в клубных соцсетях раскрыл планы на летнее межсезонье. Команда Станислава Черчесова намерена провести три учебно-тренировочных сбора. Два из них пройдут в Сербии, один — в России. Планируется проведение семи товарищеских матчей на летних сборах.

«В межсезонье «Ахмат» проведёт три подготовительных сбора. Первый этап подготовки пройдёт в Новогорске с 9 по 20 июня. После нескольких выходных дней подопечные Станислава Черчесова продолжат подготовку в Сербии. Там состоятся два сбора в период с 25 июня по 18 июля. Команда планирует сыграть семь контрольных матчей», — написала пресс-служба грозненцев в телеграм-канале.