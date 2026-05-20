Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: Эмери пять месяцев поработал в «Спартаке», а сейчас идёт на рекорд в Лиге Европы

Мостовой: Эмери пять месяцев поработал в «Спартаке», а сейчас идёт на рекорд в Лиге Европы
Комментарии

Российский экс-футболист Александр Мостовой высказался о предстоящем финале Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026. В матче за трофей встретятся немецкий «Фрайбург» и английская «Астон Вилла».

Лига Европы . Финал
20 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Эмери пять месяцев проработал в «Спартаке», а потом уехал. Сейчас он идёт на рекорд в Лиге Европы. Есть результат? Тебя будут облизывать. Нет результата? Также поедешь из команды. В нашем чемпионате мы такое видим в год по семь-восемь раз. Происходит ералаш. Большая часть будет болеть за Эмери и «Астон Виллу».

«Фрайбург» вообще впервые в истории добрался до финала. Немцы обыграли мою команду «Сельту» по всем фронтам. Я был удивлён. А потом прошли крепкую и сильную «Брагу». «Астон Вилле» однозначно не будет легко в финале», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
«Фрайбург» — «Астон Вилла». Лига Европы — это он
«Фрайбург» — «Астон Вилла». Лига Европы — это он
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android