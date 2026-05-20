Мостовой: Эмери пять месяцев поработал в «Спартаке», а сейчас идёт на рекорд в Лиге Европы

Российский экс-футболист Александр Мостовой высказался о предстоящем финале Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026. В матче за трофей встретятся немецкий «Фрайбург» и английская «Астон Вилла».

«Эмери пять месяцев проработал в «Спартаке», а потом уехал. Сейчас он идёт на рекорд в Лиге Европы. Есть результат? Тебя будут облизывать. Нет результата? Также поедешь из команды. В нашем чемпионате мы такое видим в год по семь-восемь раз. Происходит ералаш. Большая часть будет болеть за Эмери и «Астон Виллу».

«Фрайбург» вообще впервые в истории добрался до финала. Немцы обыграли мою команду «Сельту» по всем фронтам. Я был удивлён. А потом прошли крепкую и сильную «Брагу». «Астон Вилле» однозначно не будет легко в финале», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.