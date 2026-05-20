«Я тоже переходил из «Динамо» в ЦСКА». Гусев отреагировал на слухи про Тюкавина и «Зенит»

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев отреагировал на слухи об интересе «Зенита» к Константину Тюкавину. Ранее в СМИ появлялась информация, что летом сине-бело-голубые намерены сделать щедрое предложение по форварду московского клуба.

— Не боитесь, что летом Тюкавин уйдет за трофеем в «Зенит»? Ведь наверняка у него перед глазами стоят примеры Александра Соболева из «Спартака» и Игоря Дивеева из ЦСКА.

— У меня есть определённое мнение на этот счёт, с Костей мы тоже проговаривали некоторые моменты. Но, опять же, здесь очень многое зависит от внутреннего состояния футболиста. Как он видит для себя сложившуюся ситуацию?

У меня же тоже была история, когда в 2002 году я переходил из «Динамо» в ЦСКА. Многие болельщики меня не поняли, потому что я являлся капитаном бело-голубых… Но видел, какой проект строится в ЦСКА при Евгении Гинере, Валерии Газзаеве, осознавал, что армейцы будут бороться за титулы. Видел, какие шаги предпринимало руководство ЦСКА.

Конечно, каждый футболист, спортсмен намерен выигрывать что-то значимое в своей карьере. Костя — точно не исключение. Знаю, он хочет взять трофей именно с «Динамо». Он мечтал о Кубке России. Мы все мечтали… Но случилось так, как случилось. Для нас поражение от «Краснодара» по пенальти стало большим ударом. Видели бы вы глаза ребят в раздевалке после финального свистка…

Искренне надеюсь, что Тюкавин ещё выиграет трофей именно с «Динамо», — цитирует Гусева «Спорт-экспресс».