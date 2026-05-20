Жозе Моуринью подписал контракт с «Реалом» до 2029 года — Фабрицио Романо

Португальский тренер Жозе Моуринью подписал контракт с мадридским «Реалом». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, соглашение специалиста с «Королевским клубом» рассчитано до июня 2029 года. По данным источника, контракт уже заключён и вступил в силу. Сообщается, что Моуринью прибудет в Мадрид на следующей неделе.

Жозе Моуринью возглавлял «Реал» с июля 2010-го по июнь 2013-го. После ухода из мадридского клуба португалец работал в «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэме», «Роме», «Фенербахче» и «Бенфике». В сезоне-2025/2026 у его команды 23 победы, 11 ничьих и ни одного поражения в чемпионате Португалии.