Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жозе Моуринью подписал контракт с «Реалом» до 2029 года — Фабрицио Романо

Жозе Моуринью подписал контракт с «Реалом» до 2029 года — Фабрицио Романо
Комментарии

Португальский тренер Жозе Моуринью подписал контракт с мадридским «Реалом». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, соглашение специалиста с «Королевским клубом» рассчитано до июня 2029 года. По данным источника, контракт уже заключён и вступил в силу. Сообщается, что Моуринью прибудет в Мадрид на следующей неделе.

Жозе Моуринью возглавлял «Реал» с июля 2010-го по июнь 2013-го. После ухода из мадридского клуба португалец работал в «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэме», «Роме», «Фенербахче» и «Бенфике». В сезоне-2025/2026 у его команды 23 победы, 11 ничьих и ни одного поражения в чемпионате Португалии.

Материалы по теме
Самые титулованные победители Лиги Европы. Эти команды брали больше трёх трофеев
Самые титулованные победители Лиги Европы. Эти команды брали больше трёх трофеев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android