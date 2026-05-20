Экс-президент «Торпедо» Тукманов отреагировал на отставку Олега Кононова

Экс-президент московского «Торпедо» Александр Тукманов отреагировал на отставку Олега Кононова с поста главного тренера автозаводцев.

«Для меня отставка Кононова стала неожиданностью. На мой взгляд, он справился с поставленной задачей и выжал максимальный результат, возможный в тех условиях, в которых оказалось «Торпедо». Отставка связана, возможно, с тем, что в перспективе готовится смена руководства. Знаю, что сегодняшний владелец «Торпедо» доверял Кононову — он его и вернул в команду. Было бы крайне нелогично, если бы это было его решение. Стадион, конечно, достроят, но в дальнейшем будут изменения», — сказал Тукманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.