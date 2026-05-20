«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого упустил победу над «Ухань Фри Таунс», ведя в два мяча

Завершился матч 13-го тура китайской Суперлиги сезона-2026, в котором встречались «Шанхай Шэньхуа» российского тренера Леонида Слуцкого и «Ухань Фри Таунс». Команды играли на стадионе «Шанхай стэдиум» (Шанхай, Китай). Игра завершилась результативной ничьей — 2:2.

На седьмой минуте полузащитник Сюй Хаоян вывел «Шанхай Шэньхуа» вперёд. На 37-й минуте бразильский нападающий Рафаэл Ратан удвоил преимущество хозяев поля. На 44-й минуте бразилец Густаво Сауэрбекк отыграл один мяч. На 74-й минуте венесуэльский форвард Джондер Кадис восстановил равенство в счёте.

«Шанхай Шэньхуа» занимает восьмое место в турнирной таблице китайской Суперлиги. В активе команды 12 очков в 13 играх. «Ухань Фри Таунс» располагается на 15-й строчке с шестью очками.