Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
Шанхай Шэньхуа — Ухань Фри Таунс, результат матча 20 мая 2026, счёт 2:2, 13-й тур китайской Суперлиги 2026

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого упустил победу над «Ухань Фри Таунс», ведя в два мяча
Комментарии

Завершился матч 13-го тура китайской Суперлиги сезона-2026, в котором встречались «Шанхай Шэньхуа» российского тренера Леонида Слуцкого и «Ухань Фри Таунс». Команды играли на стадионе «Шанхай стэдиум» (Шанхай, Китай). Игра завершилась результативной ничьей — 2:2.

Китай — Суперлига . 13-й тур
20 мая 2026, среда. 14:35 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Окончен
2 : 2
Ухань Фри Таунс
Ухань
1:0 Хаоян – 7'     2:0 Ратан – 37'     2:1 Сауэрбекк – 44'     2:2 Кадис – 74'    

На седьмой минуте полузащитник Сюй Хаоян вывел «Шанхай Шэньхуа» вперёд. На 37-й минуте бразильский нападающий Рафаэл Ратан удвоил преимущество хозяев поля. На 44-й минуте бразилец Густаво Сауэрбекк отыграл один мяч. На 74-й минуте венесуэльский форвард Джондер Кадис восстановил равенство в счёте.

«Шанхай Шэньхуа» занимает восьмое место в турнирной таблице китайской Суперлиги. В активе команды 12 очков в 13 играх. «Ухань Фри Таунс» располагается на 15-й строчке с шестью очками.

Календарь китайской Суперлиги сезона-2026
Турнирная таблица китайской Суперлиги сезона-2026
Слуцкий против китайских чиновников: экс-тренеру ЦСКА всё нипочём
