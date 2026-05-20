Мостовой: Дуран в «Зените» погулял по полю — никто не понял, кто это был

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о нападающем Джоне Дуране, который выступал за санкт-петербургский «Зенит» на правах аренды из саудовского «Аль-Насра». Ранее главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак сообщил, что Дуран покинул клуб.

«Главное разочарование сезона — уход Дурана из «Зенита». Хотя он приехал только зимой. Много говорили, что «Зениту» нужен нападающий. За него было отдано много денег. Все думали, что сейчас Дуран будет давать результат. Я посмотрел, он два раза по полю погулял, три раза ускорился и поехал обратно. Так никто и не понял, кто это был», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Всего за «Зенит» 22-летний Джон Дуран провёл девять матчей во всех турнирах, в которых забил два гола.