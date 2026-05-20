Тукманов: владельцы «Торпедо» бьют кулаками в грудь и говорят о традициях, но на деле всё

Экс-президент московского «Торпедо» Александр Тукманов высказался о нынешних руководителях команды. Ранее из клуба был уволен главный тренер Олег Кононов.

«Если в «Торпедо» придут люди, которые действительно хотят возродить команду — это одно дело. Если же новые владельцы будут рассматривать это только как бизнес-проект лично для себя или как дополнение для своего бизнеса, ничего хорошего у «Торпедо» не будет. Это уже второй или третий функционер после ЗИЛа. Все бьют кулаком в грудь, говорят о традициях и о том, что болеют за «Торпедо» с детства. Но на деле всё не так. Поживём — увидим. В любом случае команда остаётся как живой организм, и болельщикам нужно поддерживать её», — сказал Тукманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Кононов возглавлял «Торпедо» с января 2024-го по август 2025-го и с октября 2025-го по май 2026-го. В минувшем сезоне чёрно-белые финишировали на девятой строчке.