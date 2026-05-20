Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
Моуринью попросит «Реал» подписать игрока «Спортинга» в случае прихода в клуб — COPE

Кандидат на пост главного тренера мадридского «Реала» Жозе Моуринью попросит руководство команды подписать полузащитника лиссабонского «Спортинга» Мортена Юльманна, сообщает COPE.

Приобретение игрока является одним из условий прихода Моуринью в клуб. Сообщается, что лиссабонский клуб запросит за своего полузащитника около € 50 млн. Действующее трудовое соглашение 26-летнего футболиста со «Спортингом» рассчитано до июня 2028 года.

В прошедшем сезоне Юльманн провёл за клуб 42 матча, в которых забил три мяча и сделал шесть результативных передач. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

