Прямая видеотрансляция первого переходного матча «Ротор» — «Акрон»

Сегодня, 20 мая, состоится первый VK Видео переходный матч за право принять участие в Мир Российской Премьер-Лиге в сезоне-2026/2027, в котором встретятся волгоградский «Ротор» и тольяттинский «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступит Игорь Капленков. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В параллельном переходном матче встречаются екатеринбургский «Урал» и махачкалинское «Динамо». Ответные игры пройдут в субботу, 23 мая. Победители двухматчевых противостояний получат право сыграть в РПЛ-2026/2027.