Названа судейская бригада на матч Суперфинала Кубка России

Российский Футбольный Союз (РФС) в своём телеграм-канале опубликовал имена арбитров, которые обслужат матч Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором встретятся московский «Спартак» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Лужники» 24 мая.

В качестве главного арбитра выступит Инал Танашев. Ассистентами судьи назначены Рустам Мухтаров и Адлан Хатуев. Резервный судья – Денис Петров. На VAR будут работать Артур Фёдоров и Сергей Цыганок.

В предыдущем раунде турнира «Спартак» победил ЦСКА, а «Краснодар» оказался сильнее московского «Динамо».

Действующим победителем Кубка России является ЦСКА. В прошлогоднем финале турнира армейцы обыграли «Ростов». Основное время матча завершилось вничью (0:0), а в серии послематчевых пенальти точнее оказались красно-синие — 4:3.