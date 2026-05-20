Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
Названа судейская бригада на матч Суперфинала Кубка России

Комментарии

Российский Футбольный Союз (РФС) в своём телеграм-канале опубликовал имена арбитров, которые обслужат матч Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором встретятся московский «Спартак» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Лужники» 24 мая.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В качестве главного арбитра выступит Инал Танашев. Ассистентами судьи назначены Рустам Мухтаров и Адлан Хатуев. Резервный судья – Денис Петров. На VAR будут работать Артур Фёдоров и Сергей Цыганок.

В предыдущем раунде турнира «Спартак» победил ЦСКА, а «Краснодар» оказался сильнее московского «Динамо».

Действующим победителем Кубка России является ЦСКА. В прошлогоднем финале турнира армейцы обыграли «Ростов». Основное время матча завершилось вничью (0:0), а в серии послематчевых пенальти точнее оказались красно-синие — 4:3.

