Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

В «Марселе» прокомментировали интерес к Сперцяну

В «Марселе» прокомментировали интерес к Сперцяну
Генеральный директор «Марселя» Алессандро Антонелло прокомментировал интерес клуба к капитану «Краснодара» Эдуарду Сперцяну. Ранее сообщалось о заинтересованности «Марселя» в трансфере полузащитника.

«Трансферный рынок «Марселя» в данный момент находится в состоянии застоя, ожидая прихода нового спортивного директора и тренера. Поэтому пока рано предполагать, что переговоры уже начались», — приводит слова Антонелло Odds.ru.

Эдуарду Сперцяну 25 лет. В прошедшем сезоне воспитанник «Краснодара» забил 14 голов и отдал 18 результативных передач в 41 матче. Трансферная стоимость Сперцяна, согласно данным портала Transfermarkt, составляет € 25 млн.

