Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Тренер стал пытаться себя продать». Радимов — о причинах спада «Балтики» весной

«Тренер стал пытаться себя продать». Радимов — о причинах спада «Балтики» весной
Комментарии

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов высказался о причинах неудачной игры «Балтики» после поражения в матче 30-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (1:2), объяснив случившееся желанием главного тренера калининградцев Андрея Талалаева перейти в другую команду.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Гомес – 8'     1:1 Северину Ласерда – 55'     1:2 Тюкавин – 71'    

— Московское «Динамо» обыграло на выезде «Балтику», что в этом сезоне мало кому удавалось…
— Весну «Балтика» провалила. Самые хвалебные слова, которые про «Балтику» были осенью, те же самые негативные можно говорить сейчас. Во-первых, к «Балтике» стали привыкать. Второе — «Балтика» очень много брала физической готовностью, и, как мне кажется, выдержать весь чемпионат вот так на одном максимальном уровне — это тяжело футболистам. Но самое главное, что тренер вместо того, чтобы дорабатывать чемпионат, стал пытаться себя продать в команду более высокого уровня. И в этой игре с «Динамо» «Балтика» по факту была уже какая-то обречённая. Надо Гусева похвалить, который здорово отработал весну. Тюкавин забил в последнем туре — и за этот сезон он вернулся и стал тем Тюкавиным, которого мы все знаем, после травмы крестообразной связки. И я вот в защиту Карпина скажу, что будь Тюкавин здоров, конечно же, игра «Динамо» осенью смотрелась бы совершенно по-другому, — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

«Балтика» завершила сезон на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе новичков лиги 46 очков в 30 играх.

