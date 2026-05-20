Видео: спорный гол, засчитанный в переходном матче РПЛ «Урал» — «Динамо»

В эти минуты идёт первый VK Видео переходный матч, в котором встречаются екатеринбургский «Урал» и махачкалинское «Динамо». Команды играют на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым (Москва). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. На данный момент счёт в игре 1:0 в пользу команды гостей.

Источник: VK Видео Переходные матчи

Первый мяч забил на пятой минуте нападающий «Динамо» Миро. Мяч получился спорным. Мохамед Аззи с правого фланга прострелил в центр штрафной, Гамид Агаларов скинул мяч на линию штрафной под удар Мехди Мубарика. Тот мощно пробил, мяч попал в перекладину, а на отскоке первым оказался Миро, который головой добил его в створ. Вратарь Александр Селихов в прыжке вроде бы парировал удар, но судьи усмотрели, что мяч пересёк линию ворот.

Фото: Кадр из трансляции

«Динамо» заняло 14-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. «Урал» стал третьим в Лиге Pari. Ответный матч пройдёт в Махачкале в субботу, 23 мая. В другой паре сыграют волгоградский «Ротор» и тольяттинский «Акрон».