Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
«Ротор» — «Акрон»: стартовые составы команд на первый переходный матч за выход в РПЛ
Сегодня, 20 мая, состоится первый VK Видео переходной матч за право принять участие в Мир Российской Премьер-Лиге в сезоне-2026/2027, в котором встретятся волгоградский «Ротор» и тольяттинский «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступит Игорь Капленков. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
20 мая 2026, среда. 19:30 МСК
Ротор
Волгоград
Не начался
Акрон
Тольятти
Стартовые составы команд.

«Ротор»: Чагров, Коротков, Клещенко, Данилкин, Шильников, Покидышев, Трошечкин, Макаров, Давидян, Азнауров, Эльдарушев.

«Акрон»: Тереховский, Роча, Бокоев, Фернандес, Эшковал, Джурасович, Бистрович, Марадишвили, Болдырев, Беншимол, Дзюба.

В параллельном переходном матче встречаются екатеринбургский «Урал» и махачкалинское «Динамо». Ответные игры пройдут в субботу, 23 мая. Победители двухматчевых противостояний получат право сыграть в РПЛ-2026/2027.

