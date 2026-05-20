Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
УЕФА изменит структуру отборочных турниров на чемпионаты мира и Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) внёс изменения в структуру отборочных турниров, которые будут проходить после чемпионата Европы 2028 года.

Соревнования будут состоять из двух лиг, в сильнейшую войдут 36 сборных, во вторую — 18 или 19. Лучшие команды каждой группы лиги 1 будут выходить на чемпионат Европы или мира, а оставшиеся места распределят через систему плей-офф, в которой будут участвовать и сильнейшие команды лиги 2. В течение следующих нескольких месяцев концепцию доработают. Каждая национальная команда проведёт по шесть матчей.

Хозяева чемпионатов мира и Европы напрямую квалифицируются в основной этап соревнований, но станут принимать участие в отборочном турнире с целью повлиять на свой посев в следующем розыгрыше Лиги наций. Лига наций с сезона-2028/2029 будет состоять из трёх лиг по 18 команд в каждой.

