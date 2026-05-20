Мохамед Салах опубликовал прощальное фото с «Энфилда»

Фланговый нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в своём аккаунте в социальной сети X опубликовал фотографию со стадиона «Энфилд». Египтянин может провести последнюю встречу на домашней арене «красных» 24 мая, в матче 38-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом».

Фото: Из личного архива Мохамеда Салаха

Ранее нападающий «Ливерпуля» получил травму подколенного сухожилия, из-за чего, возможно, не сможет сыграть во встрече с «Брентфордом».

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. За этот период 33-летний нападающий принял участие в 440 встречах во всех турнирах, в которых отметился 257 голами и 122 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.