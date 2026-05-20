Болельщики раскритиковали Забарного за съёмку в рекламе, посвящённой ЧМ-2026

Болельщики раскритиковали защитника «ПСЖ» Илью Забарного за съёмку в рекламе одного из бренд-партнёров чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщает RMC Sport.

В рекламном ролике Забарный представляет продукцию бренда под песню Jump группы Van Halen, которая является неофициальным гимном «Марселя», одного из главных соперников «ПСЖ» во внутреннем чемпионате. Данная песня звучит каждый раз, когда игроки «Марселя» выходят на поле стадиона «Оранж Велодром». Такая концепция вызвала недоумение у болельщиков «ПСЖ», которые выразили своё недовольство в соцсетях. Помимо болельщиков парижской команды, украинские фанаты также выразили непонимание, назначением защитника лицом бренда-партнёра чемпионата мира, напомнив ему, что Украина не прошла квалификацию на предстоящий международный турнир.

Ранее Забарный на своей странице в соцсети опубликовал видео рекламного ролика.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).