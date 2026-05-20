Махачкалинское «Динамо» обыграло «Урал» в первом переходном матче РПЛ

Завершился первый VK Видео переходный матч, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и махачкалинское «Динамо». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым (Москва). Игра закончилась победой махачкалинской команды со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил на пятой минуте нападающий «Динамо» Миро.

«Динамо» заняло 14-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. «Урал» стал третьим в Лиге Pari. Ответный матч пройдёт в Махачкале в субботу, 23 мая. В другой паре сыграют волгоградский «Ротор» и тольяттинский «Акрон».