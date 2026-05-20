«Зенит» проявляет усиленный интерес к защитнику «Коринтианса» — UOL

«Зенит» усилил интерес к защитнику «Коринтианса» Матеузиньо и готовит предложение бразильскому клубу о трансфере, сообщает UOL.

Сине-бело-голубые готовы предложить «Коринтиансу» € 10 млн за переход игрока. Несмотря на высокую сумму, защитник с осторожностью относится к возможному переходу в российский чемпионат и считает, что такое решение может навредить его планам выступить на следующем чемпионате мира в составе сборной Бразилии.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.