Главная Футбол Новости

Алексис Санчес поздравил «Арсенал» с победой в Премьер-лиге

Комментарии

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес, в данный момент выступающий за испанскую «Севилью», опубликовал видео с поздравлением в адрес «канониров» с завоеванием титула чемпиона английской Премьер-лиги.

«Привет, «канониры»! Отправляю вам большие объятия. Вы знаете, что я вас очень люблю и поздравляю всех игроков и всех болельщиков с победой в Премьер‑лиге. Очень вас люблю!» — говорится в видеосообщении Санчеса в соцсети.

Алексис Санчес выступал за «Арсенал» с июля 2014-го по 2018-й. Он подписал контракт на четыре года после перехода из «Барселоны» за € 44 млн. В 2018 году игрок покинул лондонский клуб, перейдя в «Манчестер Юнайтед» в рамках сделки обмена.

