Тренер «Динамо» Гусев: нас меньше всего интересовало, поможем мы «Зениту» или нет

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о победе над «Краснодаром» в матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, после чего «быки» упустили первую строчку в турнирной таблице.

— Победа над «Краснодаром» в предпоследнем туре получилась очень эмоциональной. Хотелось поквитаться с «быками» за Кубок?

— Не сказал бы, что у меня было реваншистское настроение. Просто взыграло спортивное самолюбие. Никак не могли забить ранее «Краснодару». Не нравилось, что сложилась такая неудачная серия с «быками». Но это не какая-то месть. А именно спортивная злость.

— В итоге вернули должок команде Мусаева.

— Да я бы так вопрос тоже не ставил. Ну что значит — «должок»? Футболисты в первую очередь выходят на поле побеждать. В позапрошлом сезоне нас в матче с «Краснодаром» для чемпионства устраивала и ничья. Но мы, увы, уступили…

Понятно, что с чемпионом у тебя особый настрой. И это нормально. Но вот чтобы именно отомстить за Кубок… Нет, такого не было. Я бы скорее говорил о характере ребят. Не сломались после Кубка, победили при своих трибунах. Молодцы.

— Но вы понимаете, что косвенно помогли «Зениту» стать чемпионом?

— Вот честно! Нас меньше всего интересовало, поможем мы «Зениту» или нет. Ребята играли за свой клуб, за свою репутацию. Все понимали, что придёт полный стадион.

— То есть никто из Питера вас после игры не благодарил.

— Да вся эта история сильно раздута. Много было нехороших высказываний… Повторю: ребята играли за «Динамо» и для наших болельщиков. А потом столько подтекста нашли… Помощь «Зениту», месть. Мы просто хотели взять три очка, победить чемпиона, понять, что мы способны играть на равных с «Краснодаром» и обыгрывать его. Чем не мотивация?

Почему-то всё гораздо спокойнее прошло, когда мы с Марцелом Личкой проиграли в позапрошлом сезоне в Краснодаре чемпионский матч. А сейчас, когда победили, столько шума, – приводит слова Гусева «Спорт-экспресс».

По итогам сезона «Зенит» возглавил турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке.