Три клуба заинтересованы в приглашении тренера Тьяго Мотты — Скира

Итальянский тренер Тьяго Мотта близок к возвращению на пост главного тренера. Услугами специалиста интересуются три клуба: «Лацио», «Лилль» и «Байер». По информации журналиста и инсайдера Николо Скиры, опубликованной на его странице в соцсети, возвращение 43-летнего специалиста может состояться уже в следующем сезоне.

Сам Мотта заявил, что готов вернуться к тренерской работе в ближайшем будущем. Последней командой, которую он возглавлял, был туринский «Ювентус». Однако его работа в клубе продлилась всего один год, специалист покинул команду в марте 2025 года из-за неудовлетворительных результатов.

Ранее Мотта также тренировал «Болонью», «Специю» и «Дженоа».