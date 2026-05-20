Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
«Напоминает мне Гарета Бэйла». Ву — об Игоре Дмитриеве

«Напоминает мне Гарета Бэйла». Ву — об Игоре Дмитриеве
Защитник московского «Спартака» Кристофер Ву высказался о полузащитнике красно-белых Игоре Дмитриеве и сравнил его с бывшим футболистом сборной Уэльса Гаретом Бэйлом.

«Игорь немного напоминает мне Гарета Бэйла — он такой быстрый и очень умный футболист. Умеет очень быстро бегать и сильно прогрессирует. У него есть все возможности стать крутым игроком», — сказал Ву в видео на YouTube-канале «Спартака».

Дмитриев выступает за «Спартак» с 2024 года. В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 25 матчах за клуб в Мир Российской Премьер-Лиге, в которых забил один мяч и сделал пять результативных передач. Также на счету футболиста 10 матчей в Фонбет Кубке России, один гол и одна результативная передача.

