«22 года они смеялись и шутили, но больше не смеются». Сака — о чемпионстве «Арсенала»

Фланговый нападающий «Арсенала» Букайо Сака эмоционально отреагировал на победу своей команды в английской Премьер-лиге после того, как «Манчестер Сити» не смог переиграть «Борнмут» (1:1) в 37-м туре АПЛ. Ранее на тренировочной базе «пушкарей» появилась инсталляция Кубка АПЛ, которая должна засветиться после победы в чемпионате Англии.

«Зажги его! 22 года они смеялись и шутили, но больше не смеются. Он будет ярко сиять!» – сказал Сака.

«Арсенал» стал победителем в АПЛ за тур до конца чемпионата. В 37 матчах лондонцы набрали 82 очка. Отрыв от «Манчестер Сити» составляет четыре очка. Чемпионство «Арсенала» — первое для клуба за 22 года — с 2004-го.