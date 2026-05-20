Тео Бонгонда: мне повезло играть за «Спартак», это великий клуб

Полузащитник московского «Спартака» Тео Бонгонда подвёл итоги своего выступления за красно-белых. Ранее «Спартак» заявил, что контракт с футболистом не будет продлён.

– Россия – это нечто очень особенное. Мне повезло играть за «Спартак», это великий клуб, я благодарю их за всё, что они сделали, и двигаюсь дальше.

– Возвращаясь к твоему опыту в России: оглядываясь назад, ты считаешь, что поступил правильно, подписав контракт со «Спартаком», или ты жалеешь об этом?

– Думаю, что в любом случае в жизни сожаления мало полезны. Нужно извлекать уроки. Я был очень рад уехать туда, а теперь постараюсь перейти на следующий этап, найти для себя новый вызов, — сказал Бонгонда в эфире Canal+.

Бонгонда перешёл в «Спартак» в июле 2023 года. Футболист провёл за красно‑белых 75 матчей, в которых забил 16 мячей.

В нынешнем сезоне Бонгонда принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.