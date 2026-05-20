«Ротор» — «Акрон»: Беншимол открыл счёт на 45+1-й минуте

В эти минуты проходит первый VK Видео переходной матч за право принять участие в Мир Российской Премьер-Лиге в сезоне-2026/2027, в котором встречаются волгоградский «Ротор» и тольяттинский «Акрон». Игра проходит на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступает Игорь Капленков. Счёт в матче 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт в матче открыл нападающий гостей Беншимол на 45+1-й минуте.

В параллельном переходном матче махачкалинское «Динамо» победило екатеринбургский «Урал» со счётом 1:0. Ответные игры пройдут в субботу, 23 мая. Победители двухматчевых противостояний получат право сыграть в РПЛ-2026/2027.