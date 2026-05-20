«Астон Вилла» убрала с формы логотип спонсора перед финалом ЛЕ из-за законов Турции

«Астон Вилла» убрала с формы логотип генерального спонсора перед финалом Лиги Европы, в котором английской команде предстоит встретиться с немецким «Фрайбургом», сообщает бразильский комментатор Луис Карлос Ларго на своей странице в социальной сети Х. Игра пройдёт на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле.

Встреча пройдёт в Турции, местные правила запрещают размещение логотипа букмекерского спонсора. Поэтому вместо логотипа главного спонсора на футболке будет изображено написано Аston Villa Foundation, социального проекта клуба. Кроме того, английская команда решила сыграть в своей третьей форме.

На стадии полуфинала соревнования «Фрайбург» по сумме двух встреч победил «Брагу» со счётом 4:3. На аналогичном этапе состязания «Астон Вилла» по сумме двух матчей одолела «Ноттингем Форест» со счётом 4:1.