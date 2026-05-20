Сборная ДР Конго отменила тренировочный сбор перед ЧМ-2026 из-за лихорадки Эбола

Официальный представитель сборной ДР Конго Джерри Калемо рассказал, что африканская национальная команда отменила трёхдневный тренировочный сбор внутри страны и прощание с болельщиками перед отправлением на чемпионат мира 2026 года из-за вспышки заболеваемости лихорадкой Эбола.

«Подготовка должны была проходить в три этапа: в Киншасе (столице ДР Конго. – Прим. «Чемпионата»), где мы попрощались с болельщиками; в Бельгии и Испании, где мы провели два товарищеских матча с Данией и Чили; и на третьем этапе, который начинается 11 июня, в Хьюстоне, США. Был отменён только один этап — в Киншасе», — приводит слова Калемо ESPN.

Отметим, что за ДР Конго выступает футболист московского «Спартака» Тео Бонгонда, который покидает столичный клуб в летнее трансферное окно.

Ранее Всемирная организация здравоохранения признала вспышку Эболы в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

