Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
Уэйн Руни: будет очень интересно посмотреть, кто выиграет титул в следующем сезоне АПЛ

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался о ситуации в английской Премьер-лиге после возможного ухода Хосепа Гвардиолы с поста тренера «Манчестер Сити».

Уэйн считает, что это событие сделает чемпионскую гонку более непредсказуемой. Несмотря на наличие плана преемственности, он отметил, что «Манчестер Сити» не сможет достичь тех высот, которых добился при Гвардиоле.

«Они точно не добьются такого же успеха. Думаю, проблема «Манчестер Сити» будет в том, что вы видели, как сложно было заменить сэра Алекса Фергюсона, как сложно это было даже Унаи Эмери, когда он пришёл в «Арсенал», и как трудно ему было заменить Арсена Венгера.

Не думаю, что его заменят. Думаю, дело в уважении, которым он пользуется, и в его влиянии на подписание игроков. Ходят слухи, что Мареска собирается прийти, но просто не думаю, что это окажет такое же влияние с этой точки зрения. Действительно полагаю, что это открывает новые возможности, и следующий сезон Премьер-лиги будет невероятно захватывающим.

У нас будет «Манчестер Сити» с новым тренером, «Челси» с новым тренером, «Манчестер Юнайтед», а возможно, что и «Ливерпуль» с новым тренером. Будет очень интересно посмотреть, кто выиграет титул в следующем сезоне Премьер-лиги», — приводит слова Руни Metro.

