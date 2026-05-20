Рябчук покинет «Спартак» в летнее трансферное окно

Защитник Олег Рябчук покинет московский «Спартак» в летнее трансферное окно. Информацию об этом подтвердил главный тренер сборной Молдавии Лилиан Попеску, объясняя, почему не вызвал футболиста на товарищеские матчи национальной команды с Болгарией (5 июня) и Арменией (9 июня).

«Рябчук не продлевает контракт со «Спартаком». Я общался с ним. Ему с агентом нужно время, чтобы найти новый клуб», — приводит слова Попеску Moldfootball.

Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2026 года. В прошедшем сезоне игрок провёл за красно-белых 10 матчей в чемпионате России, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Рябчука в € 3 млн.