Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
Чернигов — Динамо Киев, результат матча 20 мая 2026, счёт 1:3, финал Кубка Украины 2025/2026

Киевское «Динамо» стало обладателем Кубка Украины, победив в финале «Чернигов»
Завершился финальный матч Кубка Украины сезона-2025/2026, в котором встречались «Чернигов» и киевское «Динамо». Игра прошла на стадионе «Арена Львов» во Львове. Победу со счётом 3:1 одержали футболисты «Динамо».

Кубок Украины . Финал
20 мая 2026, среда. 18:00 МСК
Чернигов
Окончен
1 : 3
Динамо К
0:1 Буяльский – 26'     1:1 Romanchenko – 34'     1:2 Буяльский – 53'     1:3 Ярмоленко – 70'    

Счёт в матче открыл полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский на 26-й минуте. На 34-й минуте форвард «Чернигова» Денис Безбородько сравнял счёт. На 53-й минуте Буяльский оформил дубль. На 70-й минуте нападающий киевлян Андрей Ярмоленко забил третий мяч, установив окончательный счёт — 3:1.

В предыдущем раунде киевское «Динамо» разгромило команду «Буковина» со счётом 3:0, а «Чернигов» в серии пенальти одержал победу над «Металлистом 1925» (0:0, 6:5 пен.).

Киевское «Динамо» завоевало Кубок Украины в 14-й раз в истории. Рекорд по титулам принадлежит «Шахтёру», у которого 15 побед.

Турнирная сетка Кубка Украины сезона-2025/2026
