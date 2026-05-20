Главная Футбол Новости

Неймар попал в сборную Бразилии на ЧМ‑2026 после жёстких условий Анчелотти — Globo

Комментарии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти включил 34-летнего нападающего «Сантоса» Неймара в окончательный состав команды на чемпионат мира 2026 года. Специалист провёл видеозвонок с игроком, в ходе которого обозначил строгие рамки его возвращения в национальную команду, сообщает Globo.

Анчелотти сообщил Неймару, что тот не будет игроком стартового состава и лишится капитанской повязки. Также форвард должен отдать футболку с 10-м номером нападающему Винисиусу Жуниору и соблюдать новые правила поведения, включая ограничения на активность в социальных сетях. Игрок полностью принял эти требования.

Неймар отреагировал на звонок с улыбкой и пообещал сделать всё возможное, чтобы принести пользу сборной на предстоящем турнире. Именно его готовность принять новые условия убедила главного тренера включить нападающего в заявку из 26 человек.

На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Бразилии встретится с командами Марокко, Гаити и Шотландии. Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии, на его счету 79 забитых мячей.

Новости. Футбол
