Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
Усман Дембеле подтвердил, что сыграет в финале Лиги чемпионов с «Арсеналом»

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле рассказал, что сможет принять участие в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с лондонским «Арсеналом». Встреча пройдёт 30 мая. Ранее француз был заменён на 27-й минуте в матче 34-го тура чемпионата Франции с «Парижем» (1:2).

Франция — Лига 1 . 34-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Париж
Париж
Окончен
2 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Баркола – 50'     1:1 Гори – 76'     2:1 Гори – 90+4'    
Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Всё идёт очень хорошо. Немного испугался в матче с «Парижем», но я в порядке и сыграю [в финале]. Быть готовым на 100%? Да, думаю, так и будет. У меня в этом нет сомнений, надеюсь выйти на поле 30 мая.

В моей карьере было так много небольших повреждений или серьёзных травм, будь то здесь, в «ПСЖ», или даже раньше, особенно перед важными матчами, особенно перед этим финалом. Предпочёл остановиться и прежде всего не рисковать», – приводит слова Дембеле RMC Sport.

В нынешнем сезоне Дембеле принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых забил 19 голов и сделал 11 результативных передач.

