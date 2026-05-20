Усман Дембеле подтвердил, что сыграет в финале Лиги чемпионов с «Арсеналом»

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле рассказал, что сможет принять участие в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с лондонским «Арсеналом». Встреча пройдёт 30 мая. Ранее француз был заменён на 27-й минуте в матче 34-го тура чемпионата Франции с «Парижем» (1:2).

«Всё идёт очень хорошо. Немного испугался в матче с «Парижем», но я в порядке и сыграю [в финале]. Быть готовым на 100%? Да, думаю, так и будет. У меня в этом нет сомнений, надеюсь выйти на поле 30 мая.

В моей карьере было так много небольших повреждений или серьёзных травм, будь то здесь, в «ПСЖ», или даже раньше, особенно перед важными матчами, особенно перед этим финалом. Предпочёл остановиться и прежде всего не рисковать», – приводит слова Дембеле RMC Sport.

В нынешнем сезоне Дембеле принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых забил 19 голов и сделал 11 результативных передач.