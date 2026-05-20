Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич отреагировал на чемпионство «Арсенала» в АПЛ

Генич отреагировал на чемпионство «Арсенала» в АПЛ
Комментарии

Известный российский комментатор Константин Генич отреагировал на чемпионство «Арсенала» в английской Премьер-лиге. «Арсенал» стал чемпионом по итогам матчей 37-го тура, в которых «канониры» выиграли у «Бёрнли» (1:0), а «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1).

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
18 мая 2026, понедельник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 0
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Хаверц – 37'    
Англия — Премьер-лига . 37-й тур
19 мая 2026, вторник. 21:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Крупи – 39'     1:1 Холанд – 90+5'    

«Не знаю как вы, а я рад за «Арсенал». Действительно заслужили», — написал Генич в своём телеграм-канале.

«Арсенал» набрал 82 очка и досрочно стал чемпионом Англии. «Манчестер Сити» занимает второе место, в активе «горожан» 78 очков после 37 матчей. Команда Хосепа Гвардиолы за тур до окончания чемпионата лишилась математических шансов на чемпионство.

Материалы по теме
Видео
Арсен Венгер отреагировал на чемпионство «Арсенала» в сезоне-2025/2026 АПЛ
Материалы по теме
Самые титулованные победители Лиги Европы. Эти команды брали больше трёх трофеев
Самые титулованные победители Лиги Европы. Эти команды брали больше трёх трофеев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android