Генич отреагировал на чемпионство «Арсенала» в АПЛ

Известный российский комментатор Константин Генич отреагировал на чемпионство «Арсенала» в английской Премьер-лиге. «Арсенал» стал чемпионом по итогам матчей 37-го тура, в которых «канониры» выиграли у «Бёрнли» (1:0), а «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1).

«Не знаю как вы, а я рад за «Арсенал». Действительно заслужили», — написал Генич в своём телеграм-канале.

«Арсенал» набрал 82 очка и досрочно стал чемпионом Англии. «Манчестер Сити» занимает второе место, в активе «горожан» 78 очков после 37 матчей. Команда Хосепа Гвардиолы за тур до окончания чемпионата лишилась математических шансов на чемпионство.