Генич отреагировал на чемпионство «Арсенала» в АПЛ
Известный российский комментатор Константин Генич отреагировал на чемпионство «Арсенала» в английской Премьер-лиге. «Арсенал» стал чемпионом по итогам матчей 37-го тура, в которых «канониры» выиграли у «Бёрнли» (1:0), а «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1).
Англия — Премьер-лига . 37-й тур
18 мая 2026, понедельник. 22:00 МСК
Арсенал
Окончен
1 : 0
Бёрнли
1:0 Хаверц – 37'
Англия — Премьер-лига . 37-й тур
19 мая 2026, вторник. 21:30 МСК
Борнмут
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
1:0 Крупи – 39' 1:1 Холанд – 90+5'
«Не знаю как вы, а я рад за «Арсенал». Действительно заслужили», — написал Генич в своём телеграм-канале.
«Арсенал» набрал 82 очка и досрочно стал чемпионом Англии. «Манчестер Сити» занимает второе место, в активе «горожан» 78 очков после 37 матчей. Команда Хосепа Гвардиолы за тур до окончания чемпионата лишилась математических шансов на чемпионство.
