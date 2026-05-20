Березуцкий прокомментировал момент с голом в ворота «Урала» в матче с «Динамо» Мх

Главный тренер «Урала» Василий Березуцкий прокомментировал момент с единственным голом в первом VK Видео переходном матче, в котором его команда уступила махачкалинскому «Динамо» со счётом 0:1.

«Тот повтор, который я видел, — я был настолько спокоен, потому что на повторе гола нет. Но, к сожалению, кто-то видит по-другому. Возможно, что ошибаюсь», — приводит слова Березуцкого телеграм-канал клуба.

Мяч забил на пятой минуте нападающий «Динамо» Миро. Защитник гостей Мохамед Аззи с правого фланга прострелил в центр штрафной, форвард Гамид Агаларов скинул мяч на линию штрафной под удар полузащитника Мехди Мубарика. Тот мощно пробил, мяч попал в перекладину, а на отскоке первым оказался Миро, который головой добил его в створ. Вратарь Александр Селихов в прыжке парировал удар, но линейный судья усмотрел, что мяч пересёк линию ворот. VAR в эпизод не вмешался.