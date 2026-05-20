Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Урала» Березуцкий раскритиковал судейство в переходном матче с «Динамо» Мх

Тренер «Урала» Березуцкий раскритиковал судейство в переходном матче с «Динамо» Мх
Комментарии

Главный тренер «Урала» Василий Березуцкий раскритиковал судейство в первом VK Видео переходном матче за право участия в Мир РПЛ сезона-2025/2026, в котором его команда уступила махачкалинскому «Динамо» со счётом 0:1. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым (Москва).

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
20 мая 2026, среда. 17:30 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
0 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Миро – 5'    

«С «Динамо» Махачкала тяжело всем командам Премьер-Лиги, нам тоже. Мы владели инициативой, мячом, но, к сожалению, моментов создали немного. Не вижу гола у наших ворот, вижу руку в чужой штрафной, вижу, что игрок в эпизоде с Богомольским вообще не играет в мяч — это то, что я вижу своими футбольными глазами. А то, что есть VAR и судьи, для меня большое удивление», — приводит слова Березуцкого телеграм-канал клуба.

«Динамо» заняло 14-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. «Урал» стал третьим в Лиге Pari. Ответный матч пройдёт в Махачкале в субботу, 23 мая.

Материалы по теме
Березуцкий прокомментировал момент с голом в ворота «Урала» в матче с «Динамо» Мх
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android