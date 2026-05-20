Тренер «Урала» Березуцкий раскритиковал судейство в переходном матче с «Динамо» Мх

Главный тренер «Урала» Василий Березуцкий раскритиковал судейство в первом VK Видео переходном матче за право участия в Мир РПЛ сезона-2025/2026, в котором его команда уступила махачкалинскому «Динамо» со счётом 0:1. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым (Москва).

«С «Динамо» Махачкала тяжело всем командам Премьер-Лиги, нам тоже. Мы владели инициативой, мячом, но, к сожалению, моментов создали немного. Не вижу гола у наших ворот, вижу руку в чужой штрафной, вижу, что игрок в эпизоде с Богомольским вообще не играет в мяч — это то, что я вижу своими футбольными глазами. А то, что есть VAR и судьи, для меня большое удивление», — приводит слова Березуцкого телеграм-канал клуба.

«Динамо» заняло 14-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. «Урал» стал третьим в Лиге Pari. Ответный матч пройдёт в Махачкале в субботу, 23 мая.