Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Мареска уже планирует предсезонку и трансферы «Манчестер Сити» — The Athletic

Тренер Энцо Мареска начал работу над трансферной политикой и планированием предсезонной подготовки в преддверии своего назначения в «Манчестер Сити». Итальянец должен заменить Хосепа Гвардиолу на посту главного тренера клуба, сообщает The Athletic.

По информации источника, Мареска уже активно сотрудничает со спортивным директором Уго Вианой в подготовке к новому сезону. Специалист готовится занять пост главного тренера и уже разрабатывает стратегии на будущее.

В своём единственном полном сезоне во главе «Челси» Мареска выиграл Лигу конференций УЕФА и клубный чемпионат мира 2025 года, а также вывел клуб в Лигу чемпионов. Итальянец работал в тренерском штабе Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» в сезоне-2022/2023.

Под руководством Гвардиолы «горожане» завоевали 20 трофеев, включая Кубок английской лиги и Кубок Англии в этом сезоне. По данным инсайдеров, последняя игра Гвардиолы состоится в воскресенье, 24 мая, с «Астон Виллой» на стадионе «Этихад» в заключительный уикенд Премьер-лиги сезона.

Англия — Премьер-лига . 38-й тур
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
