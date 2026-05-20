Экс-инвестор «Химок» Садыгов собирается обжаловать решение РФС об отстранении от футбола

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что бывший инвестор подмосковных «Химок» Туфан Садыгов собирается обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) для обжалования решения РФС касательно пожизненного отстранения от футбольной деятельности в России.

«Туфан сейчас пойдёт в CAS. У «Химок» был долг 700–800 млн рублей. Что это такое? Это по большому счёту € 8 млн. Из‑за этого команду из высшей лиги выкидывать? У 50% мирового футбола долги больше, чем € 8 млн. И потом многие футболисты «Химок» пошли свободными агентами в разные клубы. Туфан же говорил: «Дайте нам их продать», была бы возможность все деньги пустить на долги. Во всём мире в такой ситуации команду берут под административный надзор, мол, из‑за чего команда не имеет права делать никакие трансферы без разрешения банка. И удаётся работать.

В таком случае «Химки» закрыли долги и клуб бы оставался на воде, а многие детишки продолжили бы тренироваться в «Химках», и Туфан бы платил деньги. Но мы видим, что Заболотный свободным агентом ушёл в «Спартак», Фаринья — в «Пари НН», Бакаев и Руденко — в «Локомотив». И так далее. А могло бы быть погашение всех долгов в «Химках».

К сожалению, к Туфану будто прилипала половина всего говна. Вот такой он где‑то доверчивый. Занимался бизнесом и за какими‑то моментами особо не смотрел. Сам же клуб по большому счёту вёл не Туфан. Он был одним из спонсоров, не был хозяином клуба официально. Поэтому когда его дисквалифицировали, это было несправедливо. Уверен, РФС проиграет суд в CAS — его не имели права отстранять от футбольной деятельности пожизненно. Он вот‑вот уже подаст в CAS. Если CAS это начнёт тщательно разбирать, могу гарантировать, что РФС проиграет», — приводит слова Селюка «Матч ТВ».

Напомним, ранее глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что бизнесмену Туфану Садыгову пожизненно запрещена деятельность, связанная с футболом. Из-за действий бизнесмена футбольный клуб «Химки» утратил свой профессиональный статус.