«Фрайбург» — «Астон Вилла»: стартовые составы команд на финал Лиги Европы — 2026

Сегодня, 20 мая, состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026, в котором встретятся «Фрайбург» (Германия) и «Астон Вилла» (Англия). Игра пройдёт на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле. В качестве главного арбитра выступит Франсуа Летексье (Франция). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Фрайбург»: Атуболу, Кюблер, Гинтер, Линхарт, Трой, Эггештайн, Манзамби, Бесте, Грифо, Хефлер, Матанович.

«Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Конса, Торрес, Динь, Линделёф, Тилеманс, Макгинн, Роджерс, Буэндия, Уоткинс.

На стадии полуфинала соревнования «Фрайбург» по сумме двух встреч победил «Брагу» со счётом 4:3. На аналогичном этапе состязания «Астон Вилла» по сумме двух матчей одолела «Ноттингем Форест» со счётом 4:1.

Действующим победителем турнира является «Тоттенхэм», который в финале минувшего сезона состязания обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.