Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ротор — Акрон, результат матча 20 мая 2026, счет 0:2, первый переходный матч 2026

«Акрон» победил «Ротор» в первом переходном матче РПЛ, Беншимол сделал дубль
Комментарии

Завершился первый VK Видео переходный матч за право принять участие в Мир Российской Премьер-Лиге в сезоне-2026/2027, в котором встречались волгоградский «Ротор» и тольяттинский «Акрон». Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Игорь Капленков. Встреча закончилась победой команды гостей со счётом 2:0.

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
20 мая 2026, среда. 19:30 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Беншимол – 45+1'     0:2 Беншимол – 51'    

Счёт в матче открыл нападающий гостей Беншимол на 45+1-й минуте. Во втором тайме на 51-й минуте форвард «Акрона» оформил дубль.

В параллельном переходном матче махачкалинское «Динамо» победило екатеринбургский «Урал» со счётом 1:0. Ответные игры пройдут в субботу, 23 мая. Победители двухматчевых противостояний получат право сыграть в РПЛ-2026/2027.

Материалы по теме
«Акрон» разобрал «Ротор», Махачкала скандально обыграла «Урал»! Итоги первых стыков
Live
«Акрон» разобрал «Ротор», Махачкала скандально обыграла «Урал»! Итоги первых стыков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android