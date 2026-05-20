«Акрон» победил «Ротор» в первом переходном матче РПЛ, Беншимол сделал дубль

Завершился первый VK Видео переходный матч за право принять участие в Мир Российской Премьер-Лиге в сезоне-2026/2027, в котором встречались волгоградский «Ротор» и тольяттинский «Акрон». Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Игорь Капленков. Встреча закончилась победой команды гостей со счётом 2:0.

Счёт в матче открыл нападающий гостей Беншимол на 45+1-й минуте. Во втором тайме на 51-й минуте форвард «Акрона» оформил дубль.

В параллельном переходном матче махачкалинское «Динамо» победило екатеринбургский «Урал» со счётом 1:0. Ответные игры пройдут в субботу, 23 мая. Победители двухматчевых противостояний получат право сыграть в РПЛ-2026/2027.