Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
«Арсенал» проведёт парад в честь победы в АПЛ на следующий день после финала ЛЧ

«Арсенал» планирует провести праздничный парад по случаю победы в английской Премьер-лиге сезона-2025/2026 в воскресенье, 31 мая, сообщает официальный сайт «канониров». Мероприятие состоится на следующий день после финального матча Лиги чемпионов УЕФА с французским «Пари Сен-Жермен».

Финальная игра Лиги чемпионов запланирована на субботу, 30 мая. Она пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште, Венгрия.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
«Арсенал» стал чемпионом английской Премьер-лиги впервые за 22 года. Это произошло после матчей 37-го тура АПЛ, где «канониры» одержали победу над «Бёрнли», а «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1).

В последний раз «Арсенал» становился чемпионом в сезоне-2003/2004 под руководством Арсена Венгера.

