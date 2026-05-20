Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
Стало известно, что сказал Евсеев игрокам «Динамо» Мх после победы над «Уралом»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев обратился в раздевалке к игрокам своей команды после победы над «Уралом» в первом VK Видео переходном матче за право участия в Мир РПЛ сезона-2025/2026 (1:0).

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
20 мая 2026, среда. 17:30 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
0 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Миро – 5'    

«Только один шажочек сделали, поэтому скользкий счёт, ребят, скользкий счёт. Играли, играли на пределе своих возможностей. Молодцы! Ни к кому нет претензий. Кто-то лучше, кто-то хуже, но мы сегодня все силы отдали. Поэтому спасибо, молодцы!» — сказал Евсеев в видео, опубликованном в телеграм-канале клуба.

Видео доступно на странице «Динамо» Махачкала в социальной сети «ВКонтакте».

«Динамо» заняло 14-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. «Урал» стал третьим в Лиге Pari. Ответный матч пройдёт в Махачкале в субботу, 23 мая.

