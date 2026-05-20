Главный тренер «Локомотива» оценил перспективы перехода Батракова в европейский клуб

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал возможный переход полузащитника Алексея Батракова в европейский чемпионат.

— Батраков по своим футбольным и психологическим качествам уже готов к переходу в европейский чемпионат?

— Давайте так: будет предложение — значит, будет готов. А рассуждать о том, чего пока нет, не имеет никакого смысла. Футболист уже второй сезон подряд делает разницу не только в «Локомотиве», но и в РПЛ, набирая 20+ результатных действий по системе «гол+пас» — это большое достижение для молодого футболиста.

— Некоторые эксперты говорят, что Батраков уже перерос уровень РПЛ.

— Понятное дело, что в другом окружении он будет проявлять себя ещё ярче, — приводит слова Галактионова Legalbet.

В прошедшем сезоне чемпионата России 20-летний Алексей Батраков провёл 28 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал девять голевых передач. Также на его счету восемь игр, четыре гола и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.

Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего игрока в € 25 млн. Соглашение Батракова с клубом действует до июня 2029 года.