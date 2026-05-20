Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
Карвахаль провёл прощальный ужин с партнёрами по «Реалу», не позвав Арбелоа — The Athletic

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль организовал прощальный ужин для своих партнёров по команде и сотрудников клуба. Мероприятие прошло в связи с тем, что 18 мая клуб объявил об уходе Карвахаля по истечении срока контракта. На ужин не был приглашён главный тренер Альваро Арбелоа. Об этом сообщает журналист The Athletic Марио Кортегана в соцсети Х.

Ранее в СМИ сообщалось о напряжённых отношениях между Карвахалем и Арбелоа. Карвахаль является воспитанником мадридского «Реала». Нынешний капитан «Королевского клуба» непрерывно выступает за основную команду с лета 2013 года.

В текущем сезоне футболист провёл 22 матча во всех турнирах. Всего на его счету 450 матчей в составе «Реала», в которых он отметился 14 забитыми мячами.

