Каземиро станет одноклубником Лионеля Месси по «Интер Майами» — Романо

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро находится на финальной стадии переговоров по переходу в «Интер Майами», сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

Футболист проявляет большое желание перейти в команду и стать одноклубником Лионеля Месси. Бесплатный трансфер на правах свободного агента должен быть завершён после заключительного тура АПЛ.

Ранее сообщалось, что Каземиро покинет «Манчестер Юнайтед» в конце сезона, по истечении срока действия контракта. Также футболист попал в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года.

Футболист перешёл в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Реала» в 2022 году. В текущем сезоне Каземиро сыграл в составе «красных дьяволов» 35 встреч, в которых записал на свой счёт девять голов и две результативные передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.