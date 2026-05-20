Оливер Кан раскритиковал возможность участия Мануэля Нойера в чемпионате мира — 2026

Бывший голкипер «Баварии» и сборной Германии Оливер Кан раскритиковал возможность участия вратаря мюнхенского клуба Мануэля Нойера в чемпионате мира — 2026 в составе национальной сборной.

«Если Юлиан Нагельсманн сейчас рассматривает возможность замены вратаря, это будет рискованно… Если Нагельсманн планирует пригласить Нойера, а тот потом не сможет из-за травмы играть, что он скажет Бауманну, чтобы убедиться в его полной уверенности в воротах?

В определённых ситуациях это, конечно же, возможно, но сложно показывать лучшие результаты изо дня в день. Организм очень хрупкий, ему нужно больше времени на восстановление. Играть на чемпионате мира на высоком уровне было бы для Мануэля изнурительным испытанием», — сказал Кан в интервью Sport1.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).