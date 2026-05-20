Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Оливер Кан раскритиковал возможность участия Мануэля Нойера в чемпионате мира — 2026

Оливер Кан раскритиковал возможность участия Мануэля Нойера в чемпионате мира — 2026
Комментарии

Бывший голкипер «Баварии» и сборной Германии Оливер Кан раскритиковал возможность участия вратаря мюнхенского клуба Мануэля Нойера в чемпионате мира — 2026 в составе национальной сборной.

«Если Юлиан Нагельсманн сейчас рассматривает возможность замены вратаря, это будет рискованно… Если Нагельсманн планирует пригласить Нойера, а тот потом не сможет из-за травмы играть, что он скажет Бауманну, чтобы убедиться в его полной уверенности в воротах?

В определённых ситуациях это, конечно же, возможно, но сложно показывать лучшие результаты изо дня в день. Организм очень хрупкий, ему нужно больше времени на восстановление. Играть на чемпионате мира на высоком уровне было бы для Мануэля изнурительным испытанием», — сказал Кан в интервью Sport1.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Материалы по теме
«Бавария» сообщила о повреждении у Нойера, два дня назад 40-летний игрок продлил контракт
Материалы по теме
Самые титулованные победители Лиги Европы. Эти команды брали больше трёх трофеев
Самые титулованные победители Лиги Европы. Эти команды брали больше трёх трофеев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android